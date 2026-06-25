Paternò, auto prende fuoco in via Acque Grasse

Incendio nella mattinata in una zona interessata dal mercato settimanale: nessun ferito.

PATERNÒ – Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi in via Acque Grasse, a Paternò. L'incendio ha interessato il vano motore e si è rapidamente esteso alla parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Le operazioni si sono concluse in breve tempo e hanno causato soltanto lievi e temporanei disagi alla viabilità.

L'episodio si è verificato in una zona particolarmente frequentata della città, considerato che oggi si svolge il tradizionale mercato settimanale, con la presenza di numerosi cittadini.

Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone. L'incendio ha provocato danni alla parte anteriore dell'autovettura, mentre restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergessero ulteriori dettagli sull'accaduto.

GRAZIE A DOROTEA PER LA FOTO