PATERNÒ, AUTO PRENDE FUOCO IN VIA BARATTA: CONDUCENTE ILLESO

Paternò, 14 dicembre 2024 – Momenti di paura nella mattinata di oggi in via Baratta, all’incrocio con via Pietro Lupo, dove una vettura ha preso improvvisamente fuoco mentre era in transito.

Il conducente, notando il fumo provenire dalla parte anteriore del veicolo, ha avuto la prontezza di fermarsi e abbandonare l’auto in sicurezza, evitando conseguenze fisiche.

Sul posto si trovavano alcune persone che, nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno cercato di domare le fiamme con mezzi di fortuna.

I vigili del fuoco, giunti prontamente, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

L’episodio ha causato rallentamenti al traffico nel tratto interessato, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.