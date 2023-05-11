PATERNÒ. AUTO PRENDE FUOCO IN VIA FIUME

Auto prende fuoco a Paternò.E’ accaduto questa mattina, 11 Maggio 2023 in via Fiume all'altezza con la via Pola intorno alle 05.30.Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per l’incendio di un’a...

Auto prende fuoco a Paternò.

E’ accaduto questa mattina, 11 Maggio 2023 in via Fiume all'altezza con la via Pola intorno alle 05.30.

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per l’incendio di un’autovettura, una Fiat Punto in transito.

Il conducente dopo essersi accorto del fumo fuoriuscire dal vano motore ha accostato il veicolo.

In pochi minuti, dopo essere sceso dall’auto, la stessa è stata completamente avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

L'auto ha terminato la sua corsa sul marciapiede, l'incendio ha causato lievi danni all’esterno della facciata causati dal fumo denso e dalle alte temperature originatosi dalla combustione.

Le cause sarebbero di natura accidentale e non si sono registrati feriti.

