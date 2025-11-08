Paternò, Auto prende fuoco in via Scala Vecchia, nessun ferito

Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre 2025, a Paternò, dove un’auto ha preso fuoco in via Scala Vecchia, nei pressi della zona conosciuta come la “salita Tre Case”.Le fiamme si sono sv...

Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre 2025, a Paternò, dove un’auto ha preso fuoco in via Scala Vecchia, nei pressi della zona conosciuta come la “salita Tre Case”.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 14:00, per cause probabilmente riconducibili a un corto circuito. L’incendio ha interessato la parte anteriore del veicolo, una Fiat Punto, che in pochi istanti è stata avvolta dal fumo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente avvertito i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause del rogo restano in corso di accertamento, ma la prima ipotesi è quella di un guasto elettrico al motore.

