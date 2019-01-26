PATERNÒ: AUTO "SALE LE SCALE" IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
A cura di Redazione
26 gennaio 2019 21:06
Ennesimo, per fortuna senza grave conseguenze per gli occupanti dell'auto, incidente di giornata.
Il fatto è accaduto a Paternò in via Duca degli Abruzzi.
Scena dovuta di certo alla strada stretta e difficile, ma probabilmente anche a qualche disattenzione. L’ultimo episodio è accaduto, pochi minuti fa, vede protagonista una Alfa Mito, salita per un rampa di scale.
Quello che noi possiamo fare è di consigliare di evitare il passaggio in questo punto molto stretto, e di stare molto attenti in caso di transito