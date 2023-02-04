PATERNÒ: AUTO "SCIVOLA " SULLA VEGETAZIONE, NESSUN FERITO
Incidente "anomalo" per fortuna senza gravi conseguenze per le persone nella mattinata di oggi, 04 Febbraio 2023.Un autovettura, molto probabilmente per un guasto meccanico, parcheggiata in un terreno...
A cura di Redazione
04 febbraio 2023 20:05
Incidente "anomalo" per fortuna senza gravi conseguenze per le persone nella mattinata di oggi, 04 Febbraio 2023.
Un autovettura, molto probabilmente per un guasto meccanico, parcheggiata in un terreno attiguo alla vecchia superstrada 121 in zona schettino scivola sul terreno finendo la sua corsa rimanendo incastrata tra la vasta vegetazione.
Fortunatamente come già scritto nessuna persona si trovava all'interno del veicolo e nella traiettoria dell'auto