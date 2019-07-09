PATERNÒ: AUTO SI RIBALTA SULLA SP137, GRAVE MA NON IN PERICOLO DI VITA LA CONDUCENTE

AGGIORNAMENTOLa signora, una donna di 78 anni, della quale ancora non si conoscono ancora le generalità si trova al momento nell'area dell'emergenza-urgenza dell'ospedale Cannizzaro di Catania, gli e...

AGGIORNAMENTO

La signora, una donna di 78 anni, della quale ancora non si conoscono ancora le generalità si trova al momento nell'area dell'emergenza-urgenza dell'ospedale Cannizzaro di Catania, gli esami al Trauma Center non hanno evidenziato conseguenze che la mettano in pericolo di vita.

Ha un politrauma, con trauma toraco-addominale, e resta in osservazione.

Gravissimo incidente pochi minuti dopo le ore 12 sulla sp137 in Contrada Gianferrante.

Per cause in via d'accertamento una Matiz , in un incidente autonomo, si è ribaltata su un lato.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Catania, intervenuti per estrarre la conducente, una signora 78enne, dall'abitacolo e mettere in sicurezza l'auto.

Vista la gravità dell'incidente è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in zona tre fontane e la signora è stata immediatamente trasferita all'ospedale Cannizzaro per le cure del caso.

Secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in gravissime condizioni, era cosciente al momento del trasporto.

Sul posto pure due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e la gestione del traffico.