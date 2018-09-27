PATERNO'- AUTO SI RIBALTA VICINO LO SVINCOLO DI PALAZZOLO

Un incidente autonomo è accaduto pochi minuti fa sulla Ss 121 in direzione Paternò. Un paternese, alla guida di una Fiat Idea, per cause sconosciute ha urtato il guard rail centrale ribaltandosi su un...

Un incidente autonomo è accaduto pochi minuti fa sulla Ss 121 in direzione Paternò. Un paternese, alla guida di una Fiat Idea, per cause sconosciute ha urtato il guard rail centrale ribaltandosi su un fianco. Sul posto i Vigili del fuoco di Paternò e un'ambulanza del 118 che ha soccorso l'uomo, trasferendolo al pronto soccorso dell Garibaldi di Catania. L'uomo era cosciente e reagiva. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri di Paternò per i necessari rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento.