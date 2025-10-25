Paternò, auto si schianta contro un muretto in via Verga: impatto violentissimo nella notte, grave 22 enne

PATERNÒ – Paura nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, intorno alle ore 3:00, per un incidente stradale verificatosi in via Giovanni Verga, nei pressi dell’incrocio con via Librizzi.Per cause...

PATERNÒ – Paura nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, intorno alle ore 3:00, per un incidente stradale verificatosi in via Giovanni Verga, nei pressi dell’incrocio con via Librizzi.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura — una Fiat Panda — è finita fuori strada andando a schiantarsi con estrema violenza contro un muretto e un palo della pubblica illuminazione.

L’impatto è stato violentissimo, tanto da distruggere parte della recinzione e provocare seri danni alla parte anteriore del veicolo.

Alla guida c’era un ragazzo di 22 anni che, a seguito delle gravi ferite riportate, è stato soccorso sul posto da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

L’area interessata è stata transennata, ma restano evidenti i segni della violenta collisione.