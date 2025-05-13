PATERNO', AUTO SI SCHIANTA E SPARISCE IL CONDUCENTE: SOSPETTO FURTO DIETRO L'INCIDENTE DI IERI SERA

Un misterioso incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 12 maggio 2025, nella zona Villetta a Paternò. Una Peugeot, per cause ancora da accertare, è finita violentemente contro il marciap...

Un misterioso incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 12 maggio 2025, nella zona Villetta a Paternò.

Una Peugeot, per cause ancora da accertare, è finita violentemente contro il marciapiede, con un impatto tale da provocare il distacco del paraurti anteriore e della ruota anteriore sinistra.

Al momento del ritrovamento del veicolo, il conducente risultava assente. Le prime ipotesi suggeriscono che possa trattarsi di un sinistro autonomo, ma resta ignoto chi fosse alla guida e quali fossero le sue condizioni.

Non si esclude che la persona coinvolta possa essersi allontanata volontariamente subito dopo l’incidente.

Nuovi dettagli sono emersi nelle ultime ore: secondo le informazioni in nostro possesso, l’auto presentava i fili di accensione scoperti, un elemento tipico dei veicoli rubati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento, il veicolo è ancora incustodito e molti interrogativi rimangono senza risposta, in attesa di ulteriori sviluppi.