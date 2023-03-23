PATERNO'. AUTO SUI MARCIAPIEDI E PEDONI SULLA STRADA : SEGNALAZIONE DEGLI UTENTI

E’ giunta in redazione la segnalazione di un lettore, corredata da un video, che denuncia una situazione di criticità su via G.B. Nicolosi. Il problema riguarda la sosta selvaggia di auto sul marciapi...

Le auto si sono impossessate di svariati metri di marciapiede e il parcheggio e la sosta selvaggia rendono difficoltosa e pericoloso il transito di bici e pedoni. Allego delle foto che potete pubblicare.

Mi auguro che la mia segnalazione possa aiutare a sensibilizzare il Comune a prendere atto del problema e soprattutto a lavorare per risolverlo definitivamente.

Si deve aspettare il morto prima che qualcuno prenda provvedimenti, conclude il nostro lettore???