Paternò, auto sul marciapiede e paletto abbattuto in via Santa Caterina

Paternò – Attimi di paura nella serata di oggi, 21 marzo 2026, in via Santa Caterina. Intorno alle ore 20:30, il conducente di una Renault Twingo, mentre percorreva la strada in direzione Santa Barbara, ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede.

Nel violento impatto, l’auto ha abbattuto un paletto dissuasore, danneggiando anche la pavimentazione e lasciando detriti sull’asfalto.

Il forte botto è stato avvertito chiaramente dai residenti della zona, che si sono subito affacciati per capire cosa fosse accaduto.

Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite: solo danni al veicolo e tanta paura.