PATERNÒ: AUTO "VOLA" NEL QUARTIERE GANCIA
Un pauroso incidente stradale si è verificato oggi 23 agosto 2022 intorno alle ore 14 in via Gancia in pieno centro storico a Paternò
Una autovettura, con alla guida una donna, per cause ancora in via di accertamento, probabilmente per un problema meccanico all autovettura è andata a schiantarsi lungo la ringhiera che delimita la carreggiata finendo la sua corsa a ruote in aria all'interno di un cortile.
Per fortuna soltanto ferite lievi ma tanta paura per la conducente del mezzo che è stata soccorsa e trasporta in ospedale per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al fine di mettere in sicurezza la vettura.
In aggiornamento