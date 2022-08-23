95047

PATERNÒ: AUTO "VOLA" NEL QUARTIERE GANCIA

Un pauroso incidente stradale si è verificato oggi 23 agosto 2022 intorno alle ore 14 in via Gancia in pieno centro storico a PaternòUna autovettura, con alla guida una donna, per cause ancora in via...

A cura di Redazione Redazione
23 agosto 2022 16:29
PATERNÒ: AUTO "VOLA" NEL QUARTIERE GANCIA -
News
Condividi

Un pauroso incidente stradale si è verificato oggi 23 agosto 2022 intorno alle ore 14 in via Gancia in pieno centro storico a Paternò

Una autovettura, con alla guida una donna, per cause ancora in via di accertamento, probabilmente per un problema meccanico all autovettura è andata a schiantarsi lungo la ringhiera che delimita la carreggiata finendo la sua corsa a ruote in aria all'interno di un cortile.

Per fortuna soltanto ferite lievi ma tanta paura per la conducente del mezzo che è stata soccorsa e trasporta in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al fine di mettere in sicurezza la vettura.

In aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047