Paternò, autobus urbani: il Comune cerca un gestore per un servizio da 413mila euro
Dopo due gare senza offerte, nuova procedura per affidare il trasporto pubblico cittadino. Previsti 12 collegamenti giornalieri.
PATERNÒ – Il Comune di Paternò avvia una nuova procedura per affidare la gestione del trasporto pubblico urbano. L'amministrazione ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle aziende del settore, con l'obiettivo di individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il valore stimato della concessione è di 375.180 euro oltre IVA, pari a 412.698 euro complessivi, per una durata prevista di 36 mesi, con avvio indicativo dal 1° gennaio 2027.
La decisione arriva dopo due precedenti gare pubbliche concluse senza aggiudicazione per mancanza di offerte. Attualmente il servizio risulta affidato temporaneamente ad AST, con prosecuzione prevista fino al 31 dicembre 2026.
Un autobus e 12 corse al giorno
Secondo quanto riportato nell'avviso comunale, il servizio prevede l'impiego di un autobus e due autisti, con un programma attualmente articolato in 12 corse giornaliere: sette nella fascia mattutina e cinque in quella pomeridiana.
I collegamenti saranno effettuati dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, per una percorrenza indicativa di circa 650 chilometri settimanali.
Percorsi, fermate e orari definitivi saranno stabiliti nella documentazione della successiva procedura di affidamento.
Domande entro il 15 novembre
Le aziende interessate dovranno presentare la manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 15 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected].
Si tratta di una fase preliminare, finalizzata a individuare gli operatori economici interessati: non è ancora stata assegnata la gestione del servizio.
Il Comune punta così a garantire la continuità del trasporto pubblico urbano anche dopo la scadenza dell'attuale affidamento, cercando un nuovo gestore per i prossimi tre anni.