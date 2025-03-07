PATERNÒ: AUTOCISTERNA CARICO DI GASOLIO SI RIBALTA VICINO AL BIVIO JANNARELLO, FERITO CONDUCENTE

PATERNO' – Nella mattinata di oggi, 7 marzo 2025, intorno alle ore 08:30, si è verificato un incidente autonomo lungo la Strada Statale 192, a circa 200 metri prima del bivio Jannarello, nel territori...

PATERNO' – Nella mattinata di oggi, 7 marzo 2025, intorno alle ore 08:30, si è verificato un incidente autonomo lungo la Strada Statale 192, a circa 200 metri prima del bivio Jannarello, nel territorio di Paternò. Protagonista dell'accaduto un camion cisterna che trasportava 20.000 litri di gasolio per auto.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato su un lato finendo nella vegetazione a margine della carreggiata.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'autista.

Fortunatamente, l'uomo non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasportato all'ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti.

Fondamentale l'operato dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, supportati dal personale del Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), che hanno messo in sicurezza l'area per scongiurare eventuali rischi ambientali. Al momento non si registrano perdite di gasolio dal mezzo, evitando così ulteriori complicazioni.

L'incidente ha causato rallentamenti nel tratto interessato, con la circolazione veicolare regolata per consentire le operazioni di soccorso e il recupero dell'autocisterna. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.