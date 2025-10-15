Paternò, autocisterna con carburante finisce di traverso a Gianferrante: strada chiusa. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale

Un incidente si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, lungo la Strada Provinciale 137, in contrada Gianferrante, a Paternò.Per cause ancora in corso d’accertamento — ma con o...

Un incidente si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, lungo la Strada Provinciale 137, in contrada Gianferrante, a Paternò.

Per cause ancora in corso d’accertamento — ma con ogni probabilità legate alla notevole quantità d’acqua presente sull’asfalto a causa di perdite idriche — il conducente di un camion autocisterna che trasportava carburante ha perso il controllo del mezzo.

Il pesante veicolo ha terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata, occupando l’intera sede stradale e finendo con la motrice contro un muretto laterale, riportando danni importanti.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per l’autista. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Oltre alla Polizia Municipale di Paternò, intervenuta per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di travaso del carburante e di messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare ulteriori rischi.

Considerata la complessità delle operazioni, i tempi per il travaso e la successiva riapertura della strada si preannunciano lunghi, con inevitabili disagi per la circolazione.

