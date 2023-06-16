PATERNÒ, AUTOVETTURA CONTRO LA ROTONDA DI VIA NAZARIO SAURO, SOCCORSI SUL POSTO
Incidente nella serata di oggi 16 giugno 2023 intorno alle ore 21 a Paternò.
La dinamica, in fase di ricostruzione, ha visto un autovettura che, in autonomia, per cause ancora da accertare andava a schiantarsi contro il muretto che delimita la rotonda tra la via Nazaurio Sauro ed il Corso Italia.
Sul posto è presente un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, anche se, per fortuna secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro.
In loco anche una pattuglia dei Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro
Il tratto interessato sta subendo piccoli disagi alla circolazione stradale