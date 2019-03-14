Il19 settembre 2017, dopo aver seguito fino a Belpasso il titolare 78enne del distributore “IP” di Corso Italia a Paternò, armato e con il volto travisato da passamontagna, lo costrinse, percuotendolo...

Grazie alle indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e della locale Stazione, il giovane criminale fu identificato e sottoposto, nell’aprile 2018, a misura cautelare in

PATERNO': AVEVA RAPINATO UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, CONDANNATO

carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo.

La scorsa notte i Carabinieri si sono presentati nell’abitazione di Davide Nicolosi, 28 anni, dov’era stato relegato agli arresti domiciliari dopo la custodia in carcere, per eseguire un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania a seguito della condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, comminatagli poiché ritenuto colpevole di rapina aggravata.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.