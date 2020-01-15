PATERNO': AVVISO , DISSERVIZI IDRICI: ECCO DOVE
A cura di Redazione
15 gennaio 2020 10:28
Disservizi idrici sono previsti per la giornata di oggi.
L'AMA attraverso il sito istituzionale comunica che a causa sospensione erogazione energia elettrica si avranno disservizi nella distribuzione di acqua nelle zone di via Baratta, Via Fiume, Via Campania e vie limitrofe.