PATERNO': AVVISO , DISSERVIZI IDRICI: ECCO DOVE

15 gennaio 2020 10:28
Disservizi idrici sono previsti per la giornata di oggi.

L'AMA attraverso il sito istituzionale comunica che a causa sospensione erogazione energia elettrica si avranno disservizi nella distribuzione di acqua nelle zone di via Baratta, Via Fiume, Via Campania e vie limitrofe.

