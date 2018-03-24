PATERNO': “Award of Football Stars 2018, 8 giugno la 3a edizione del “Pallone d’Oro siciliano”

PATERNO': “Award of Football Stars 2018

Si scaldano i motori in vista della III edizione della manifestazione sportiva siciliana “Award of Football Stars”. Iniziativa promossa e ideata da Carmelo Licciardello che, ogni anno, da tre anni a questa parte, ha legato a Paternò una dei momenti più attesi da atleti, sportivi e addetti ai lavori che gravitano attorno al mondo calcistico siciliano. L’evento in programma per venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18:00, verrà ospitato all’interno del Piccolo Teatro di via Monastero a Paternò, nel cuore della città. La manifestazione prevede la consegna del “Pallone d’Oro Siciliano” riconoscimento destinato al calciatore che nel corso della stagione si è particolarmente distinto per merito e qualità. Ma non solo, previsti anche premi e riconoscimenti destinati alle società, ai calciatori delle diverse categorie, a tecnici e dirigenti, e ai giornalisti sportivi. Non mancheranno, nella folta platea chiamata a partecipare, anche ospiti d’eccezione legati al panorama sportivo regionale e nazionale.

Il “Team Award” è formato dal patron Licciardello Carmelo, dai giornalisti Franco Anastasi e Rosario Sortino, dall’ex assistente arbitrale in serie A e B Francesco Sampirisi, dall’allenatore professionista Busetta Angelo, dall’ex presidente AIAC CATANIA Marletta Renato, dalla parte del consigliere del direttivo AIAC CATANIA Marino Alessandro, presentato per la terza edizione consecutiva da Gian Paolo Montineri affiancato quest’anno dalla bella e brava giornalista paternese Federica Zammataro. Nella cena-riunione di venerdì 9 marzo è stato istituito il “Premio Fair Play Salvo Vadalà”, dedicato allo sfortunato dirigente calcistico belpassese scomparso a dicembre in un brutto incidente stradale, premio che verrà dato per il gesto Fair Play di un giocatore, allenatore, dirigente durante la stagione sportiva 2017/2018.