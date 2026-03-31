Paternò, Badminton da sogno: 4 vittorie e playoff Serie A firmati dal duo Di Perna–Fiorito

Paternò – Grande risultato per il Paternò Badminton che, nel corso del secondo concentramento di Serie B disputato questo weekend a Misterbianco, conquista con merito l’accesso ai playoff per la promozione in Serie A.

Un appuntamento sportivo di rilievo che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, tra cui Bolzano, Sardegna, Roma, Genova, Ragusa e Cagliari, oltre naturalmente alla formazione paternese.

Le gare sono state intense e combattute, ma il Paternò Badminton ha dimostrato grande determinazione e qualità, centrando un percorso netto con quattro vittorie su quattro contro Sardegna, Trentino, Ragusa e Genova.

Un risultato importante che consente alla squadra di conquistare, per la seconda volta, l’accesso ai playoff per la Serie A, in programma il 10 e 11 maggio a Milano.

Determinante il lavoro del gruppo, guidato dall’allenatore Gianfranco Fiorito, e il grande contributo – non solo economico – del vicepresidente Francesco Di Perna, figura di riferimento per la crescita e il sostegno della squadra.

Il successo è frutto dell’impegno di tutto il team composto da Mattia Ferlito, Caterina Saccone, Giulia Fiorito, Marco Antonio Fiorito, Kopania Pia, Guscellert Anton, Guglielmino Carmelo, Casella Salvatore e Alice Scelfo, protagonisti di un traguardo che porta ancora una volta il nome di Paternò ai vertici del badminton nazionale.

Adesso lo sguardo è rivolto ai playoff di Milano, dove il Paternò Badminton si giocherà la possibilità di conquistare una storica promozione in Serie A