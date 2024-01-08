PATERNÒ BADMINTON PROTAGONISTA AL GRAND PRIX DI BADMINTON DI PALERMO

Il Paternò Badminton ha brillato al Grand Prix di badminton di Palermo il 6/7 gennaio, conquistando ben undici medaglie: 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Tra i protagonisti, Gabriele Santangelo ha ottenut...

Il Paternò Badminton ha brillato al Grand Prix di badminton di Palermo il 6/7 gennaio, conquistando ben undici medaglie: 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi.

Tra i protagonisti, Gabriele Santangelo ha ottenuto 3 ori nelle categorie under 17 singolare, doppio maschile e doppio misto con Sapenza Federica di Misterbianco. Ferlito Mattina si è classificato primo con Santangelo nel doppio maschile e ha ottenuto l'argento nel singolare. Guglielmino Carmelo ha conquistato due ori nelle categorie under 15 singolare e doppio maschile con Alercia A. di Misterbianco. Saccone Caterina ha vinto il primo posto nel doppio femminile con Barbara Virgillito nelle racchette under 15.

Casella Salvatore si è piazzato secondo nel doppio misto con Rutaro Jasmin under 17 e terzo sia nel singolo che nel doppio maschile. Fiorito Marcantonio ha ottenuto il secondo posto con Pappalardo Giulia nel doppio misto senior.

Le giovani Elena Calabrò e Ludovica Doria, di appena undici anni, si sono classificate terze nel doppio femminile under 15. Questi risultati confermano il successo del Paternò Badminton e la sua posizione di rilievo nel panorama del badminton siciliano. Da sottolineare che il 11 febbraio inizierà il campionato di serie B a Monza.