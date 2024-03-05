PATERNÒ BADMINTON TRIONFA AL TORNEO GRAND PRIX DI CALTANISSETTA

Lo scorso week end, la città di Caltanissetta è stata il palcoscenico di un entusiasmante torneo di Badminton, il Grand Prix, al quale ha preso parte la squadra di Paternò Badminton. Con ben dieci at...

Lo scorso week end, la città di Caltanissetta è stata il palcoscenico di un entusiasmante torneo di Badminton, il Grand Prix, al quale ha preso parte la squadra di Paternò Badminton. Con ben dieci atleti in gara, il club ha conquistato sette medaglie d'oro nelle categorie under 13, 15 e 17, dimostrando un'eccezionale performance.

Nella categoria under 13, Adele Borrata, Ludovica Doria, Elena Calabrò e Giuseppe Motta hanno dato il meglio di sé. Ludovica Doria ha spiccato, aggiudicandosi il primo posto nel singolare femminile, seguita da Elena Calabrò al secondo e Adele Borrata al terzo. Inoltre, la coppia composta da Elena Calabrò e Ludovica Doria ha trionfato nel doppio femminile, mentre Giuseppe Motta si è classificato secondo nel doppio maschile.

Nella categoria under 15, è emerso il talento di Carmelo Guglielmino, che ha fatto incetta di medaglie d'oro, conquistando il primo posto in tutte e tre le categorie: singolare maschile, doppio misto insieme a Barbara Virgillito e doppio maschile insieme a Ivan Alercia di Misterbianco. Miriam Ruggeri ha ben figurato,sia nel singolo che nel doppio misto e Caterina Saccone ha anche ottenuto un ottimo risultato, classificandosi terza sia nel singolare che nel doppio.

Anche nella categoria under 17, Paternò Badminton ha lasciato il segno. Gabriele Santangelo si è aggiudicato il primo posto nel singolare maschile, seguito da Mattia Ferlito al secondo Salvatore Casella ha conquistato un ottimo argento nel doppio maschile Inoltre, la coppia composta da Gabriele Santangelo e Mattia Ferlito ha trionfato nel doppio maschile.

L'allenatore Fiorito Gianfrancesco ha espresso soddisfazione per le prestazioni degli atleti, nonostante la mancanza di un atleta di spicco, Marcantonio Fiorito, per motivi di studio. La novità più sorprendente è stata la brillante performance dei giovani atleti, in particolare Adele, Ludovica, Elena e Giuseppe, che hanno conquistato l'intero podio nella categoria femminile.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato prossimo a Milano, dove Paternò Badminton cercherà di confermare il suo primato in serie B, puntando a qualificarsi per i play off di serie A che si terranno sempre a Milano l'11 e il 12 maggio in questa occasione ci sarà anche la presenza del vicepresidente Francesco di Perna sostenitore e appassionato di badminton.