PATERNÒ. BAGNI CHIUSI E DEGRADO AL PARCO DEL SOLE, LA SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI

Bagni chiusi a chiave da tempo, escrementi trovati all'aperto e parco giochi danneggiato. Questa la situazione del Parco del Sole di Paternò; denunciata, con tanto di foto, da parte dei nostri lettori...

Questa la situazione del Parco del Sole di Paternò; denunciata, con tanto di foto, da parte dei nostri lettori.

"Frequento spesso con i miei figli il parco pubblico, che è la maggiore area verde urbana, per questo ho modo di verificare direttamente lo stato di manutenzione del parco stesso.

Camminando per i vialetti ho potuto verificare gravi situazioni di degrado, a partire dai rifiuti di rifiuti di ogni genere, deiezioni umane e siringhe abbandonate, soprattutto nei pressi del parco giochi inaugurato non tanto tempo fa la presenza di rifiuti ed una grossa buca che non consente l'utilizzo dei giochi".

Un altro problema giunto alla nostra redazione, sempre riferito al parco, proviene da un gruppo di mamme che frequentano il parco: "I bagni, sono da molto tempo chiusi a chiave rendendo molto difficile una lunga permanenza al parco soprattutto per bambini ed anziani; inoltre si iniziano a trovare con sempre maggior frequenza escrementi umani nei pressi dei bagni e non solo; tutto ciò rende sempre meno igienico l'uso del prato per i bambini e per chiunque voglia godersi un po' di verde in città"