95047

PATERNÒ: BALZO DEI CASI IN CITTÀ, SALGONO A 92 I POSITIVI

Gran balzo dei casi in città.Secondo l'ultimo bollettino emesso dal si registra un aumento dei casi nel nostro territorio.I casi accertati di Covid-19 risultano essere allo stato attuale 92 (+30 rispe...

A cura di Redazione Redazione
08 marzo 2021 13:18
PATERNÒ: BALZO DEI CASI IN CITTÀ, SALGONO A 92 I POSITIVI -
News
Condividi

Gran balzo dei casi in città.

Secondo l'ultimo bollettino emesso dal si registra un aumento dei casi nel nostro territorio.

I casi accertati di Covid-19 risultano essere allo stato attuale 92 (+30 rispetto al precedente bollettino del 05 marzo) di cui 7 (+2)  ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 135 (+21). I dati sono in continuo aggiornamento.

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/03/2021 ORE 13:06

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 92 di cui 7 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 135. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047