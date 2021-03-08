PATERNÒ: BALZO DEI CASI IN CITTÀ, SALGONO A 92 I POSITIVI
Gran balzo dei casi in città.
Secondo l'ultimo bollettino emesso dal si registra un aumento dei casi nel nostro territorio.
I casi accertati di Covid-19 risultano essere allo stato attuale 92 (+30 rispetto al precedente bollettino del 05 marzo) di cui 7 (+2) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 135 (+21). I dati sono in continuo aggiornamento.
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/03/2021 ORE 13:06
