Paternò, bambina di 11 anni investita ieri sera in piazza Indipendenza: illesa

L’episodio nella serata di ieri nel centro cittadino. Sul posto il 118, la giovane non è stata trasportata in ospedale.

Ancora un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale a Paternò. Nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2026, una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto nella zona di piazza Indipendenza, nel cuore del centro cittadino.

Secondo le prime informazioni raccolte, la giovane sarebbe stata urtata dal veicolo per cause ancora da chiarire. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei presenti e di alcune persone che si trovavano nella piazza al momento dell’investimento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi direttamente alla bambina. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse subito rassicuranti e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

La giovane, infatti, sarebbe rimasta illesa nonostante il forte spavento provocato dall’accaduto.

Dopo gli accertamenti effettuati direttamente sul posto dai sanitari, la situazione è apparsa meno grave del previsto e la bambina ha potuto lasciare l’area senza conseguenze.

L’episodio arriva a poche ore da un altro investimento avvenuto nel pomeriggio di martedì in Corso Sicilia a Paternò, facendo tornare al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale in città