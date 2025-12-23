Paura a Paternò, bambino ferito vicino alla villa Moncada: chiarita la dinamica

🔴 AGGIORNAMENTO OIn base a quanto emerso successivamente, la dinamica dell’episodio risulta diversa da quanto ipotizzato in un primo momento. Il bambino, infatti, sarebbe caduto autonomamente, senza...

In base a quanto emerso successivamente, la dinamica dell’episodio risulta diversa da quanto ipotizzato in un primo momento. Il bambino, infatti, sarebbe caduto autonomamente, senza però essere investito da alcun veicolo in transito.

Il minore avrebbe riportato ferite al naso, ma fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Resta confermato l’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto erano presenti i familiari e due pattuglie dei Carabinieri, che hanno seguito le fasi dell’intervento.

Attimi di forte apprensione nella serata di oggi, 23 dicembre 2025, a Paternò, dove un bambino è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle ore 20:00 in via Vittorio Emanuele, nei pressi dell’ingresso della villa Moncada.

Secondo le prime informazioni, il piccolo si sarebbe allontanato improvvisamente dai genitori, andando a impattare contro un’auto in transito che, stando a quanto emerso, procedeva a velocità contenuta.

L’urto ha immediatamente richiamato l’attenzione dei presenti, facendo scattare l’allarme.

I soccorsi sono giunti in pochi minuti: sul posto sono intervenute tre ambulanze del servizio 118. Il bambino è stato assistito sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Al momento non si conoscono le condizioni né la gravità delle ferite riportate.

Presenti anche i familiari del minore, visibilmente scossi.

Nell’area dell’incidente sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

🔴 La notizia è in aggiornamento.