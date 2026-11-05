Paternò, basta poca pioggia e la strada si allaga: la segnalazione dei residenti

All'incrocio tra via Carso e via Isole Eolie la carreggiata si riempie d'acqua. Un cittadino segnala il problema dei tombini e chiede un intervento.

PATERNÒ – Basta un po' di pioggia per ritrovarsi con la strada allagata. È quanto segnalato da un cittadino di Paternò che ha inviato alla redazione di 95047.it alcune fotografie scattate oggi, giovedì 5 novembre, all'incrocio tra via Carso e via Isole Eolie.

Le immagini mostrano un ampio tratto di carreggiata ricoperto dall'acqua piovana, con vistosi ristagni che rendono difficoltoso il passaggio di veicoli e pedoni.

Secondo quanto riferito dal cittadino, il problema si ripresenterebbe ogni volta che piove, anche senza precipitazioni particolarmente abbondanti.

«I tombini sono ostruiti e durante i giorni di pioggia la strada diventa praticamente impraticabile», racconta il lettore, che ha documentato la situazione già questa mattina.

Il disagio, sempre secondo la segnalazione, sarebbe proseguito anche in serata, quando il cittadino, tornando a casa, avrebbe trovato ancora la carreggiata allagata.

Un problema che merita attenzione, soprattutto perché non sarebbe un episodio isolato, ma una situazione che tende a ripetersi in occasione delle piogge.

La segnalazione vuole richiamare l'attenzione degli uffici competenti, affinché venga effettuata una verifica delle caditoie e del sistema di deflusso delle acque piovane, individuando le cause dei ristagni e gli eventuali interventi necessari.

Perché anche una semplice pioggia non dovrebbe trasformarsi ogni volta in un problema per chi vive o percorre questa zona della città.