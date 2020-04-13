PATERNO’: "BECCATI" ALTRI ZOZZONI ALL’ISOLA ECOLOGICA

Gli zozzoni continuano la loro azione o sport preferito, quello di abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada.Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all’isola ecologica filma u...

Gli zozzoni continuano la loro azione o sport preferito, quello di abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada.

Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all’isola ecologica filma un serie di “zozzoni".

I video sono stati pubblicati sul social nella pagina del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dall’ispettore Rizzo ed Ispettore Basso e dall’assessore all’Ecologia Luigi Gulisano, ed immortalano due furgoni ed una autovettura mentre scaricano i rifiuti all'esterno dell'isola ecologica, convinti di non essere ripresi.

L'Assessore all’ecologia, Luigi Gulisano dichiara che dal giorno dell’installazione ad oggi sono stati beccati un centinaio di incivili che sono all’attenzione degli agenti del corpo di Polizia Municipale per essere sanzionati e ringrazi il lavoro svolto dal corpo di Polizia Municipale”