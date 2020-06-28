PATERNO’: “BECCATI” ALTRI ZOZZONI ALL'ISOLA ECOLOGICA ED IN VIA DELLO STADIO
Gli zozzoni continuano la loro azione o sport preferito, quello di abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada.
Il nuovo sistema di videosorveglianza installato davanti all’isola ecologica filma un serie di “zozzoni”, e un altro video ritrae un ennessimo zozzone in “via dello stadio”, ed immortalano quattro autovetture mentre scaricano i rifiuti all’esterno dell’isola ecologica, convinti di non essere ripresi.
I video sono stati pubblicati sul social nella pagina del Nucleo Tutela Ambientale, coordinati dall’ispettore Rizzo ed Ispettore Basso e dall’assessore all’Ecologia Luigi Gulisano,