PATERNO’: “BECCATI” ZOZZONI, A SCALILLI RINVENUTI PARECCHI SACCHI ABBANDONATI DI UNA “NOTA” PALESTRA

Gli zozzoni continuano la loro azione o sport preferito, quello di abbandonare i rifiuti indifferenziati per strada.

I nuovi sistema di videosorveglianza installati in Via Vittorio Emanuele ed in zona Scalilli.

In contrada Scalilli, individuati quattro “trasgressori” a cui sarà contestato l’abbandono di rifiuti non differenziati, come riporta la pagina social del Nucleo Tutela Ambientale sono stati rinvenuti parecchi sacchi abbandonati e con rifiuti non differenziati di una “nota” palestra paternese.

Il titolare sarà convocato per accertare la regolarità dell’attività e contestare i dovuti verbali ambientali.

Invece le telecamere nella centralissima Via Vittorio Emanuele hanno indivuato delle persone che hanno gettato dei rifiuti non differenziati lungo il marciapiede.