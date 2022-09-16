PATERNO': Beccato a spacciare in piena notte: arrestato 22enne

I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono stati impegnati nella notte in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, volto al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stu...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono stati impegnati nella notte in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, volto al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito del quale hanno arrestato un 22enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nello specifico, durante un controllo delle vie del centro comunale, i militari hanno controllato il 22enne, in compagnia di un coetaneo, che alla loro vista ha tenuto un atteggiamento sospetto ed ha occultato visibilmente qualcosa nella tasca posteriore dei pantaloni. Pertanto, i Carabinieri lo hanno perquisito ed hanno appurato che aveva occultato 5 grammi di marijuana, suddivisa in 4 involucri.

Gli operanti si sono fatti condurre presso il proprio domicilio, dove hanno effettuato una perquisizione ed hanno rinvenuto una busta in un armadio, contenente 90 grami di marijuana suddivisa in dosi e materiale da confezionamento.

Il giovane è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.