Paternò, beccato mentre scarica rifiuti davanti alle case: caccia allo “zozzone”

PATERNÒ – Non solo una segnalazione, ma un video che documenta tutto. A Paternò, in via Campania, un cittadino ha ripreso un uomo mentre abbandona rifiuti davanti alle abitazioni, per poi risalire in auto e andare via come nulla fosse.

Le immagini mostrano chiaramente la scena: una Fiat Panda rossa si ferma lungo la strada, l’uomo scende, lascia dei sacchi di immondizia davanti a una porta e si allontana subito dopo.

Un gesto che ha fatto scattare l’indignazione dei residenti, esasperati da comportamenti che trasformano le strade in vere e proprie discariche a cielo aperto.

Il video, ora al vaglio, potrebbe rivelarsi fondamentale per identificare il responsabile. Non si esclude che le immagini possano essere consegnate alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.

L’abbandono dei rifiuti è un reato che comporta sanzioni anche pesanti. Intanto cresce la richiesta di maggiori controlli nella zona per fermare episodi simili.

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