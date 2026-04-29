Paternò, beccato mentre spaccia: denunciato pusher, segnalato acquirente

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 45enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nell’arco notturno quando la minore presenza di persone può favorire una maggiore incidenza di attività illecite, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e le condotte legate alla criminalità diffusa, rendendo essenziale una presenza visibile e costante delle forze dell’ordine.

In tale contesto, i militari della Sezione Operativa hanno notato e documentato una cessione di sostanza stupefacente tra l’indagato e un altro uomo, intervenendo immediatamente.

Messi in sicurezza entrambi, i Carabinieri hanno proceduto al controllo e alla successiva perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire, nella disponibilità del 45enne, numerose dosi già confezionate di sostanza stupefacente, in particolare 8,86 grammi di crack e quasi 8 grammi di cocaina, nonché la somma in contanti di 304 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il pusher è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre la droga è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per i successivi accertamenti qualitativi e quantitativi, e il denaro, sempre sequestrato, sarà versato al Fondo Unico Giustizia.

L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.