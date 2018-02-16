PATERNO': Beccato"zozzone" alle salinelle
A cura di Redazione
16 febbraio 2018 20:57
Un altro “inquinatore” beccato dalle telecamere di videosorveglianza a sversare spazzatura.
L’uomo, a bordo di una Peugeot è stato sorpreso in via Acque Grasse, giorno 10 febbraio alle ore 8,17, mentre scaricava in tutta fretta diverse tipologie di rifiuti.
https://www.youtube.com/watch?v=SGUf9H-xWo8
Gli agenti del comando di polizia municipale di Paternò, dopo aver visionato i video hanno proceduto alla sanzione di €. 50 come prevista dalla normativa in vigore sarà denunciato.