Paternò–Belpasso, auto finisce fuori strada nella zona di salita Tre Case: cause ancora da chiarire

Un’auto è finita fuori strada nella zona della “salita Tre Case”, proseguimento di via Scala Vecchia, al confine tra Belpasso e Paternò.

Il veicolo si trova attualmente tra le sterpaglie presenti a lato della carreggiata, con evidenti danni sulla fiancata, segno che potrebbe essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nelle ultime ore.

Le cause di quanto accaduto restano al momento da chiarire: non si conoscono infatti né la dinamica esatta dell’accaduto né eventuali dettagli su persone coinvolte o feriti.

Sul posto, al momento dell’avvistamento, non erano presenti forze dell’ordine né mezzi di soccorso. Non è escluso che l’auto sia stata già segnalata alle autorità competenti per la rimozione.

La zona in cui è avvenuto l’episodio è particolarmente trafficata e già in passato è stata teatro di altri sinistri, anche a causa della scarsa visibilità e della conformazione della strada.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.