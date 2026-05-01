AGGIORNAMENTO. Paternò–Belpasso, scontro tra due autovetture sulla SP135: 4 feriti, uno più grave

Paternò–Belpasso, grave incidente sulla SP135: quattro feriti nello scontro tra due auto Aggiornamento – nuovo bilancio dei feriti

Nuovi dettagli emergono sul violento incidente stradale avvenuto oggi, venerdì 1 maggio 2026, lungo la Strada Provinciale 135, nel tratto che collega Paternò a Belpasso, all’altezza del prolungamento di via Balatelle, in territorio di Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto – una Skoda e una Peugeot 3008 – si sono scontrate violentemente.

L’impatto è stato particolarmente forte, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Il bilancio aggiornato è di quattro feriti: tre 20enni e un 59enne, trasportati negli ospedali “SS. Salvatore” di Paternò e “San Marco” di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Secondo le prime informazioni, sarebbe proprio la persona più anziana, il 59enne, ad aver riportato le ferite più serie, mentre gli altri non sarebbero in gravi condizioni.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli, oltre ai Carabinieri di Paternò e alla Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e la gestione della viabilità.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con pesanti disagi alla circolazione tra Paternò e Belpasso.