PATERNÒ. BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI, TORNA DOPO LO STOP DOVUTO ALLA PANDEMIA

La benedizione degli animali a Paternò torna dopo lo stop della pandemia.

Una pratica antica quella di benedire gli animali che si celebra ogni anno il 17 gennaio in varie piazze di tutta Italia, nel giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, divenuto protettore degli animali.

Torna dopo lo stop dovuto alla pandemia la benedizione che si svolgerà domenica 22 gennaio alle 12.00 sul sagrato della chiesa, in piazza Vittorio Veneto

PROGRAMMA 2023

Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 gennaio, Triduo di preparazione:

Ore 17.45, Recita del Santo Rosario e della coroncina di lode a Sant'Antonio Abate;

Ore 18.30, Celebrazione eucaristica.

Martedì 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate

Ore 08.00, lo sparo di colpi a cannone al castello normanno e il suono festoso delle campane, annunceranno alla cittadinanza il giorno della festa;

Ore 09.00, Esposizione del Santissimo Sacramento e preghiera personale;

Ore 12.00, Benedizione eucaristica e reposizione del Santissimo Sacramento;

Ore 18.00 Recita del Santo Rosario;

Ore 18.30, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Prevosto Salvatore Patanè, rettore della chiesa, con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale.

Seguirà un momento di festa comunitario con la tradizionale "Legumata" e dolci.

Domenica 22 gennaio

Ore 08.30, Recita del Santo Rosario;

Ore 09.00, Celebrazione eucaristica;

Ore 12.00, sul sagrato della chiesa, in piazza Vittorio Veneto, TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI