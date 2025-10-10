Paternò, blackout segnalato dai lettori: «Tre sere completamente al buio in zona via G.B. Nicolosi e via Circumvallazione»

PATERNÒ – Segnalazioni di blackout dell’illuminazione pubblica arrivano da via G.B. Nicolosi e dalla zona di via Circumvallazione, comprese le vie limitrofe alla parrocchia Cristo Re. Da tre sere cons...

PATERNÒ – Segnalazioni di blackout dell’illuminazione pubblica arrivano da via G.B. Nicolosi e dalla zona di via Circumvallazione, comprese le vie limitrofe alla parrocchia Cristo Re. Da tre sere consecutive, entrambe le aree si trovano completamente al buio, con crescenti disagi e preoccupazioni da parte dei residenti.

In via G.B. Bicolosi – una delle arterie principali del centro cittadino – l’assenza di illuminazione riguarda in particolare il tratto compreso dai Quattro Canti fino all’incrocio con viale Mediterraneo, con la strada rischiarata soltanto dalle insegne delle attività commerciali ancora aperte.

«È da tre sere che siamo completamente al buio – racconta un residente –. Qui passano molte persone, e la percezione di insicurezza è altissima. Non si può continuare così».

Situazione analoga nella zona di via Circumvallazione e nelle vie circostanti la parrocchia Cristo Re, dove – secondo quanto riferito dagli abitanti – il problema andrebbe avanti ormai da tre giorni.

In tanti temono per la sicurezza delle abitazioni e delle auto parcheggiate in strada, chiedendo un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti per il ripristino immediato dell’illuminazione pubblica.

Una situazione simile era stata segnalata anche in altre zone della città nelle scorse settimane, a conferma di un problema diffuso che continua a generare malcontento e preoccupazione tra i cittadini.

Per segnalare guasti all’illuminazione pubblica, l’Amministrazione ricorda che è possibile contattare il servizio di manutenzione, attivo 24 ore su 24, al numero 095 7602158 oppure scrivere all’indirizzo [email protected] , indicando il tipo di guasto, la via e il numero del punto luce interessato, e un recapito telefonico per eventuali chiarimenti.