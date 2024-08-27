PATERNÒ. BLOCCATO AL CORSO ITALIA: CARABINIERI ARRESTANO 36ENNE CON DOSI DI COCAINA PRONTE PER LO SPACCIO

Attività preventiva contro i fenomeni di criminalità e massima incisività al contrasto dello smercio di droghe, questi gli input operativi che hanno portato i Carabinieri della Stazione di Paternò all...

Erano circa le 21:00 quando l’equipaggio della locale Stazione, che stava transitando nei pressi di un centro scommesse in Corso Italia, ha scorto tra i passanti un volto noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, ovvero quello del 36enne che, proprio in forza di esse si era stato sottoposto all’ affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, alla vista dei militari ha tentato di sviare i loro sguardi ed allontanarsi, come se nulla fosse, cercando di confondersi tra la gente che in quel momento affollava la zona, piena di locali di ritrovo.

I Carabinieri, però, insospettiti da quell’atteggiamento, non lo hanno perso d’occhio e, perciò, lo hanno prima seguito, poi fermato e perquisito, trovando immediato riscontro alle loro ipotesi investigative perché, all’interno delle tasche dei suoi jeans, hanno scoperto cinque dosi di cocaina termosaldate, nonché la somma di 100 euro, quest’ultima ritenuta il guadagno dell’attività di spaccio.

Il 36enne è stato, perciò, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.