PATERNO': BOLLETTINO COVID DIMINUISCONO I POSITIVI AUMENTANO LE PERSONE IN QUARANTENA

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati diffusi ieri, allo stato attuale sono 421 (-8 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 32 (uguale al precedente bollettino) ospedalizzati. 1539 (+34 rispetto ad ieri ) sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.

