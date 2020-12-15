95047

PATERNO': BOLLETTINO COVID DIMINUISCONO I POSITIVI AUMENTANO LE PERSONE IN QUARANTENA

Arriva l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.I  casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati diffusi ieri, allo stat...

15 dicembre 2020 18:39
Arriva l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.

I  casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo rispetto ad i dati diffusi ieri, allo stato attuale sono 421 (-8 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 32 (uguale al precedente bollettino) ospedalizzati. 1539 (+34 rispetto ad ieri ) sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.

