PATERNO': BONUS PER ATTIVITA' COMMERCIALI COSTRETTE ALLA CHIUSURA DURANTE PICCO DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS
A cura di Redazione
04 giugno 2020 15:11
E stato pubblicato l'avviso pubblico e la relativa istanza del Comune di Paternò riguardo la concessione di un contributo economico una tantum in favore di ludoteche, pub, attività commerciali ed artigiani destinatari delle misure restrittive di cui all’art. 1 comma 1 lett. s), all’art. 2 comma 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l’art. 1 punti da 1 a 3 del DPCM 11.03.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
