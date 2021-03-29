PATERNO'. BOOM DI CONTAGI, PIÙ 25 RISPETTO AL PRECEDENTE BOLLETTINO

Aumenta la curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 148 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in risalita rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Marzo 2021. Aumenta pure il...

Aumenta la curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 148 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in risalita rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Marzo 2021. Aumenta pure il numero dei ricoveri, che passa da 6 a 7, rispetto ai dati precedenti

Risale pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono aumentati a 233 diciassette persone in piu' rispetto ai dati di 3 giorni fa.

DATI DI PATERNO’ OGGI

POSITIVI 148 soggetti (+25) rispetto ad i dati del 26/03/2021

OSPEDALIZZATI 7 soggetti (+1 ) rispetto ad i dati del 26/03/2021

QUARANTENA 233 (+17) rispetto ad i dati del 26/03/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/03/2021 ORE 15:30

Il Comune di Biancavilla si appresta a diventare zona rossa. Il sindaco Antonio Bonanno ha richiesto al Presidente della Regione Siciliana “l’istituzione della zona rossa al fine di contenere e contrastare il diffondersi del Coronavirus”.

Una scelta dolorosa ma un percorso obbligato, i comportamenti incoscienti di alcuni dichiara il Sindaco attraverso un video messaggio su Facebook ha fatto si che i positivi sono saliti a 259 soggetti positivi, un trend in costante crescita che ha portato alla richiesta della zona rossa.

