PATERNO'. BOOM DI CONTAGI, PIÙ 25 RISPETTO AL PRECEDENTE BOLLETTINO

Aumenta la curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 148 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in risalita  rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Marzo 2021. Aumenta pure  il...

29 marzo 2021 15:51
Aumenta la curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 148 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in risalita  rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Marzo 2021. Aumenta pure  il numero dei ricoveri, che passa da 6 a 7, rispetto ai dati precedenti

Risale pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono aumentati a 233  diciassette  persone in piu' rispetto ai dati di 3 giorni fa.

DATI DI PATERNO’ OGGI
POSITIVI 148 soggetti (+25)  rispetto ad i dati del 26/03/2021
OSPEDALIZZATI 7 soggetti (+1 ) rispetto ad i dati del 26/03/2021
QUARANTENA 233 (+17)   rispetto ad i dati del 26/03/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/03/2021 ORE 15:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 148 di cui 7 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 233. I dati sono in continuo aggiornamento.

Il Comune di Biancavilla si appresta a diventare zona rossa. Il sindaco Antonio Bonanno  ha richiesto al Presidente della Regione Siciliana “l’istituzione della zona rossa al fine di contenere e contrastare il diffondersi del Coronavirus”.

Una scelta dolorosa ma un percorso obbligato, i comportamenti incoscienti di alcuni dichiara il Sindaco attraverso un video messaggio su Facebook ha fatto si che i positivi sono saliti a 259 soggetti positivi, un trend in costante crescita che ha portato alla  richiesta della zona rossa.

https://www.facebook.com/antoniobonannobiancavilla/videos/932822194144151

 

