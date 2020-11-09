PATERNO'. BOOM DI CONTAGI, SCUOLE CHIUSE FINO AL 03 DICEMBRE, ATTIVATO NUMERO PER I SOGGETTI POSITIVI ED IN QUARANTENA

Il bilancio attuale dei contagi, si è ulteriormente aggravato, questo è dovuto soprattutto all’alto numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni. Gli ultimi numeri comunicati dall’asp parlano di 3...

Il bilancio attuale dei contagi, si è ulteriormente aggravato, questo è dovuto soprattutto all’alto numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni. Gli ultimi numeri comunicati dall’asp parlano di 347 persone positivi (compresi i dati dei tamponi eseguiti nella giornata di oggi rivolto alla popolazione scolastica) di cui 32 ospedalizzati. 669 sono invece i soggetti posti in isolamento domiciliare.

Da domani e fino all'3 dicembre scuole chiuse a Paternò E' quanto annunciato dal sindaco Nino Naso in un breve video postato sui social, in cui aggiorna tutti i cittadini sull’attuale situazione legata all’emergenza covid. Il Sindaco con ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole comunali e paritarie dell’infanzia, elementari e medie. Le attività continueranno in DID (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)

I Dirigenti Scolastici - secondo l'Ordinanza n. 96 firmata questa mattina, sono tenuti ad predisporre la Didattica Digitale Integrata al fine di garantire il servizio agli studenti che potranno continuare le attività scolastiche da casa. "La salute dei nostri figli e delle nostre famiglie, per quanto mi riguarda è al primo posto. La curva epidemiologica a Paternò è in avanzamento e da amministratori dobbiamo avere il coraggio di assumere decisioni anche drastiche per contrastare il più possibile la diffusione del Covid-19. Stiamo provvedendo anche a predisporre una sanificazione straordinaria di strade e piazze nel più breve tempo possibile", ha dichiarato il primo cittadino paternese.

Ed intanto, l'iniziativa rilevante assunta dal COC questa mattina è la seguente:

i volontari dell'Anpas e di altre associazioni di volontariato, con la supervisione dei Servizi Sociali del Comune di Paternò, forniranno assistenza ai cittadini risultati positivi al Covid-19 e a tutti quei cittadini risultati allo stato in isolamento domiciliare. Solo per questi, i Servizi Sociali hanno messo a disposizione il numero di telefono 095-7970376 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, ed anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00.