PATERNÒ: BRUCIA UNO SCOOTER NELLA NOTTE, PROBABILE INCENDIO DOLOSO
La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno è intervenuta questa notte, in via Bari, nel quartiere Scala Vecchia, per un incendio motociclo.
Il mezzo coinvolto dalle fiamme, uno scooter è andato completamente distrutto.
Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all' interno della abitazione attigua
Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto e l’incendio pare essere di origine dolosa.
Ulteriori indagini sono in corso.
Disagi dovuti al fumo ed attimi di panico sono stati vissuti dagli abitanti della zona ma non si registrano danni a persone.