PATERNÒ. BRUCIANO RIFIUTI ALL'INTERNO DELL'ALBERGO SICILIA. SUL POSTO I VVF

Un allarme incendio è scattato intorno alle ore 10,30 di oggi, 07 Dicembre 2022, all’interno della struttura dell’ex albergo Sicilia, quando sono pervenuti all’autorità competenti le segnalazioni di fumo uscire dall’interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nostro distaccamento, che sono entrati all’interno e stanno controllando l'eventuale presenza di persone e poter spegnere i cumuli di rifiuti all'interno e mettere in sicurezza la struttura.

Sul posto sono presenti pure gli uomini della Polizia Municipale.