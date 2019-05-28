PATERNO': BRUCIANO STERPAGLIE AL PARCO, INTERVENTO DEI VVF

Intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, nel tardo pomeriggio di oggi 28 maggio 2019 intorno alle ore 19 per alcuni rovi e sterpaglie che hanno preso fuoco in prossimità del parco della Magnolia, l...

Intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, nel tardo pomeriggio di oggi 28 maggio 2019 intorno alle ore 19 per alcuni rovi e sterpaglie che hanno preso fuoco in prossimità del parco della Magnolia, lungo il viale Kennedy

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi. Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.