95047

PATERNO': BRUCIANO STERPAGLIE AL PARCO, INTERVENTO DEI VVF

Intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, nel tardo pomeriggio di oggi 28 maggio 2019 intorno alle ore 19 per alcuni rovi e sterpaglie che hanno preso fuoco in prossimità del parco della Magnolia, l...

A cura di Redazione Redazione
28 maggio 2019 20:29
PATERNO': BRUCIANO STERPAGLIE AL PARCO, INTERVENTO DEI VVF -
Cronaca
Condividi

Intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, nel tardo pomeriggio di oggi 28 maggio 2019 intorno alle ore 19 per alcuni rovi e sterpaglie che hanno preso fuoco in prossimità del parco della Magnolia, lungo il viale Kennedy

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi. Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047