95047

PATERNO': BRUCIANO STERPAGLIE IN VIA LUCANIA NEI PRESSI DELL'ISTITUTO "REDI"

Non fanno più notizie, purtroppo c’è da segnalare l’ ennesimo incendio di sterpaglie di giornata  di oggi, 3 agosto 2022 a Paternò.L incendio è divampato nel primissimo pomeriggio e tutt’ora in corso ...

A cura di Redazione Redazione
03 agosto 2022 14:03
PATERNO': BRUCIANO STERPAGLIE IN VIA LUCANIA NEI PRESSI DELL'ISTITUTO "REDI" -
Cronaca
Condividi

Non fanno più notizie, purtroppo c’è da segnalare l’ ennesimo incendio di sterpaglie di giornata  di oggi, 3 agosto 2022 a Paternò.

L incendio è divampato nel primissimo pomeriggio e tutt’ora in corso  nei pressi dell'istituto dell'Istituto Francesco Redi in via Lucania in un fazzoletto di terreno incolto.

Il rogo sta ‘divorato’ un vasta area di sterpaglie e di rifiuti che sta espandendo anche a causa del vento.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile

Una denso nube di fumo è ben visibile in lontananza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047