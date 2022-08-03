PATERNO': BRUCIANO STERPAGLIE IN VIA LUCANIA NEI PRESSI DELL'ISTITUTO "REDI"
Non fanno più notizie, purtroppo c’è da segnalare l’ ennesimo incendio di sterpaglie di giornata di oggi, 3 agosto 2022 a Paternò.
L incendio è divampato nel primissimo pomeriggio e tutt’ora in corso nei pressi dell'istituto dell'Istituto Francesco Redi in via Lucania in un fazzoletto di terreno incolto.
Il rogo sta ‘divorato’ un vasta area di sterpaglie e di rifiuti che sta espandendo anche a causa del vento.
La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.
Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile
Una denso nube di fumo è ben visibile in lontananza.