WA: 3939504777 Paternò, buca in via Lombardo da tempo: qualcuno la tappa con un sacchetto di plastica

Via Lombardo, la denuncia di un residente

Una buca presente da tempo, asfalto dissestato e condizioni di degrado. È quanto denuncia un residente di via Lombardo, a Paternò, che ha inviato alla redazione di 95047.it alcune fotografie per segnalare la situazione della strada.

A rendere ancora più particolare la vicenda è quanto accaduto nella mattinata di giovedì 22 ottobre: qualcuno avrebbe pensato di riempire la buca con un sacchetto di plastica, nel tentativo di coprire il pericoloso avvallamento.

Asfalto danneggiato e degrado

Le immagini mostrano una carreggiata deteriorata, con crepe, rattoppi, pavimentazione sconnessa e tratti di asfalto danneggiato.

«Degrado totale in via Lombardo. La buca è presente da tanto tempo e stamattina qualcuno l'ha tappata con una busta di plastica! Siamo in mezzo alla sporcizia e al degrado», denuncia il cittadino.

Una situazione che solleva preoccupazioni per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.

L'appello è rivolto agli uffici comunali competenti, affinché venga effettuato un sopralluogo e siano programmati gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

95047.it continua a dare spazio alle segnalazioni dei cittadini. Per segnalare situazioni di degrado, disservizi o problemi sul territorio è possibile inviare fotografie e messaggi al numero WhatsApp 3939504777.