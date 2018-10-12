PATERNO' : BUCA NON SEGNALATA, LANCIA FINISCE DENTRO

Episodio di lavori non eseguiti a regola d'arte, in via Sabotino a Paternò. Stamattina, degli operai hanno scavato una buca nella via, forse per riparare un tubo dell'acqua o per altri necessari lavor...

Episodio di lavori non eseguiti a regola d'arte, in via Sabotino a Paternò. Stamattina, degli operai hanno scavato una buca nella via, forse per riparare un tubo dell'acqua o per altri necessari lavori. La buca è stata lasciata senza un adeguata segnaletica, e nel pomeriggio, causa la pioggia caduta, si è riempita non lasciando intravedere il pericolo per gli automezzi. Così un automobilista con la sua Lancia, mentre percorreva la strada, è finito con la ruota anteriore destra dentro la buca, procurando dei danni alla sua automobile. Un errore che poteva costare molto caro, e che è giusto riparare subito e trovare il colpevole della grave disattenzione. Per fare in modo che in futuro non accadano altri episodi simili.